15:33 Uhr | 23.05.2019

Linke Uferseite konnte sich durchsetzen

Traditionelles Alsterufer-Schachturnier

Was in anderen Städten nach einer langweiligen Schulveranstaltung klingt, ist für Hamburger längst Tradition: Das Alsterufer-Schachturnier. Schon seit 1958 findet das sportliche Kräftemessen zwischen dem linken und dem rechten Alsterufer statt, heute war es wieder so weit.