Gesellschaft

07:53 Uhr | 23.05.2019

Gegen Kohlenmonoxyd-Vergiftungen

Neue Regeln für Shisha-Bars

Für Shisha-Bars in Hamburg gelten nun strengere Regeln. Dem Entsprechenden Gesetzentwurf von Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks wurde einstimmig in der Bürgerschaft zugestimmt. So müssen sich Betreiber nun mit technischen Schutzvorrichtungen und Warngeräten ausstatten. Bei verstoß drohen Bußgelder oder, bei besonders schweren Fällen auch eine Freiheitsstrafe.