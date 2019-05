Stadtgespraech

07:52 Uhr | 23.05.2019

30 Storchenpaare in Hamburg

Störche: NABU zieht positive Zwischenbilanz

Zum Start der Brutsaison von Störchen zählt der NABU 30 Paare in Hamburg. Das hat der Naturschutzbund bekannt gegeben. Wie viele Storchenkinder dieses Jahr in Hamburg zur Welt kommen, bleibt abzuwarten. Angler werden gebeten, keine Schüre in der Natur liegen zu lassen, das die Störche daran sterben können. Laut NABU hatten im vergangenen Jahr 23 Storchenpaare insgesamt knapp 60 Jungtiere aufgezogen.