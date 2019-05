Sport

17:07 Uhr | 22.05.2019

Zwangspause für Handballtorhüter Edvardsson

Schlussmann Aron Edvardsson vom Handballsportverein Hamburg muss am Knie operiert werden. Den 29-jährigen Isländer plagen schon seit knapp zwei Monaten schmerzen im rechten Meniskus. Der Eingriff bedeutet das vorzeitige Saison-Aus für den 2,05m großen Torhüter, der nun die letzten drei Ligaspiele seiner Hamburger verpassen wird. Mit seinen Paraden hatte Edvardsson einen großen Anteil am diesjährigen Klassenerhalt in der 2. Handball Bundesliga.