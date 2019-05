Politik

16:42 Uhr | 22.05.2019

Bezirkswahlen am 26. Mai

Bezirk Wandsbek mit über 430.000 Einwohnern

In unserer Sendereihe zu den Bezirksversammlungswahlen am 26.5. sprechen wir heute über den mit über 430.000 Einwohnern bevölkerungsreichsten der sieben Hamburger Bezirke – den Bezirk Wandsbek. Tief gespalten nannte das Abendblatt jüngst den Bezirk, von den reichen Walddörfern im Norden bis hin zu den ärmeren südlichen Stadtteilen wie Jenfeld - darüber wird zu sprechen sein. Vorher aber kurze Erinnerung an das Jahr 2014. Mit fast 38 % holte die SPD bei den damaligen Bezirkswahlen ein gutes Ergebnis , gefolgt von der CDU mit gut 29 % und den Grünen mit 13,2 % – Hochburg der Grünen ist Wandsbek also nicht gerade. Regiert wird Wandsbek von einer rot-grünen Koalition. Im Studio sind Anja Quast, SPD Franziska Hoppermann, CDU Maryam Blumenthal, B´90/Grüne Das Interview führt Herbert Schalthoff