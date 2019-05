Blaulicht

13:06 Uhr | 22.05.2019

Mordkommission ermittelt am Tatort

Nach tödlicher Schussabgabe der Polizei

Nachdem am Morgen ein Mann in Hausbruch tödlich von einem Schuss der Polizei verletzt wurde, ermittelt nun die tatortgeschulte Mordkommission am Unfallort. Nach Informationen von Hamburg 1 sollen die beiden Beamten die Schussabgabe mehrmals angedroht und sogar Pfefferspray benutz haben. Die Ermittlungen dauern an.