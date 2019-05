Gesellschaft

10:48 Uhr | 22.05.2019

Finanzielle Belastungen des Erzbistums

Schließung von sechs Katholischen Schulen

Sechs der 21 Katholischen Schulen in Hamburg werden geschlossen. Das hat das Erzbistum in seinem Amtsblatt bekannt gegeben. „Dem Erzbistum Hamburg stehen aufgrund seiner erheblichen finanziellen Belastungen keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung“, heißt es in der Erklärung. Bei zwei weiteren Schulen steht die Entscheidung noch aus. Dort soll es Mitarbeiteranhörungen geben. In der Vergangenheit wurde immer wieder gegen die Schließungen Demonstriert.