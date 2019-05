Gesellschaft

07:34 Uhr | 22.05.2019

Bürgerschaft soll es nach Sommerpause Beschließen

Künftiges Glasflaschenverbot auf Hansaplatz

Auf dem Hansaplatz wird es voraussichtlich ab Spätsommer ein Glasflaschenverbot geben. Das hat die Innenbehörde gegenüber dem Abendblatt bestätigt. Demnach habe der rot-grüne Senat am Dienstag beschlossen, dass das Glasflaschenverbotsgesetz auf dem Hansaplatz, sowie in Teilen der Nebenstraße gilt. Die Gesetzesänderung soll nach der Sommerpause in der Bürgerschaft beschlossen werden. Ein solches Gesetz, wie es bereits auf dem Kiez existiert, ist bislang einzigartig in Deutschland.