Wirtschaft

16:42 Uhr | 21.05.2019

646 Millionen weniger geplant

Kleinere Steuereinnahme als angenommen

Hamburg wird in den Jahren 2019 - 2023 insgesamt 646 Millionen Euro weniger Steuern einnehmen als noch im Herbst letzten Jahres angenommen. Zwar steigen die Steuereinnahmen weiter, auf allerdings deutlich niedrigerem Niveau. Finanzsenator Andreas Dressel versicherte, große Investitionen wie der Schulbau und der Ausbau des U - Bahn - Netzes seien durch den Negativtrend nicht gefährdet. Gleichzeitig kündigte er an, das es für Projekte in ähnlicher Größenordnung in naher Zukunft keinen finanziellen Spielraum mehr gäbe.