Blaulicht

10:31 Uhr | 21.05.2019

Nach Unfall in der Waitzstraßee

83-Jährige muss Führerschein abgeben

Nachdem eine 83-Jährige gestern in der Waizstraße in ein Geschäft gefahren ist, muss sie nun ihren Führerschein Abgeben. Das bestätigte Ulf Wundrack von der Polizei Hamburg auf Anfrage von Hamburg 1. So wurden bei entsprechenden Tests Anzeichen auf eine Fahruntüchtigkeit festgestellt. „Der Führerschein der 83-Jährigen wurde beschlagnahmt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.“ So Wundrack gegenüber Hamburg 1. Nach dem neusten Kenntnisstand der Polizei gab es bei dem Unfall außerdem einen weiteren Verletzten.