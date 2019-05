Stadtgespraech

07:27 Uhr | 21.05.2019

Linke fordert erneut den Baustopp

Begrünung vom Feldstraßenbunker

Die Linksfraktion Hamburg hat erneut einen Baustopp der Begrünung des Bunkers an der Feldstraße gefordert. Das gab der Kulturpolitische Sprecher der Linken, Norbert Hackbusch, bekannt. Da im Zuge der Bauarbeiten die Dachfläche freigelegt wurde, sickere nun Wasser durch das Gebäude. „Was dort passiert, ist nicht nur ein städtebaulicher, sondern auch ein kulturpolitischer Skandal“ so Hackbusch. Zur Aufklärung kündigte er eine kleine Anfrage an den Senat an.