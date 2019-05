Politik

19:15 Uhr | 20.05.2019

Diese Themen bewegen Altona

Bezirksversammlungswahlen 2019

Neben den Europawahlen stehen am Sonntag in Hamburg auch die Bezirksversammlungswahlen an. Wir stellen Ihnen noch bis zur Wahl die einzelnen Bezirke näher vor. Heute schauen wir uns an, was den Bezirk Altona bewegt.