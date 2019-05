Kunst und Kultur

18:55 Uhr | 20.05.2019

Auch am Diebsteich soll gebaut werden

Neue Pläne für Veranstaltungshallen

Seit Wochen geistern sie durch die Medien: Gerüchte über neue Veranstaltungshallen in Hamburg. Gleich drei Standorte sind dabei im Gespräch. An den Elbbrücken soll der Elbdome entstehen, nahe der Messe war ebenfalls eine Mehrzweckhalle angedacht. Nun sind auch Pläne für eine Halle am Diebsteich aufgetaucht. Die Stadt hat das Vorhaben bereits bestätigt. Auch von anderen Seiten werden Wünsche nach neuen Veranstaltungsorten laut.