Politik

18:41 Uhr | 20.05.2019

Hamburger geben Wahlunterlagen ab

"Wähle, wo du willst" in Elbphilharmonie

Unter dem Motto "Wähle, wo du willst" hat heute die Initiative "#SayYestoEurope" ca. 100 Hamburgern die einmalige Chance gegeben, ihre Briefwahlunterlagen in der Elbphilharmonie abzugeben. Die bundesweite Aktion möchte mit außergewöhnlichen Locations den Gang zur Wahlurne attraktiver und auf die Wichtigkeit der Teilnahme an den Europawahlen aufmerksam machen. Deutschlandweit lag die Wahl-Beteiligung in der Vergangenheit unter 50 Prozent. In Hamburg wählten sogar nur 43,5 Prozent. Die Europawahlen finden am 26. Mai statt.