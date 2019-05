Blaulicht

12:49 Uhr | 20.05.2019

Anwohner kennen Problem

Waitzstraße: 81-Jährige fährt in Geschäft

In der Waizestraße in Groß Flottbek ist am Morgen erneut ein Auto in ein Schaufenster gefahren. Nach ersten Informationen soll der 81-Jährige von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Fahrer erlitt einen Schock. Gerade im März ist es hier ein Auto in ein Schaufenster gefahren. Um das zu verhindern wurden 1,7 Millionen Euro in Bäume und Poller investiert.