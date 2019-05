Blaulicht

12:37 Uhr | 20.05.2019

81-Jährige wohl von Fahrbahn abgekommen

Waitzstraße: Auto fährt in Schaufenster

In der Waitzstraße in Groß Flottbek ist am Morgen erneut ein Auto in ein Schaufenster gefahren. Nach ersten Informationen soll die 81-jährige Fahrerin von der Fahrbahn abgekommen sein, danach riss sie einen Poller um und krachte in das Schaufenster einer Boutique. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. In den vergangenen Jahren waren immer wieder Autos von der Waitzstraße abgekommen und in anliegende Geschäfte gefahren. Vor drei jahren hatte die Stadt darauf reagiert und die Straße für rund 1,7 Millionen Euro umgebaut.