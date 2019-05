Wirtschaft

11:17 Uhr | 20.05.2019

Zuwachs von vier Prozent gegenüber Vorjahr

Umsatzsteigerung in Industriebetrieben

Die größeren Industriebetriebe in Hamburg haben im ersten Quartal dieses Jahres einen Umsatz von 18,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres 2018 ist das ein Zuwachs von vier Prozent. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Statistikamts-Nord hervor. Die stärkste Branche in diesem Jahr blieb die Mineralölverarbeitung. Zudem ist die Beschäftigungszahl in den Betrieben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf knapp 82.000 Personen gestiegen.