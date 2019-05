Kunst und Kultur

06:25 Uhr | 20.05.2019

„Museen bewahren Vielfalt“

Lange Nacht der Museen: 28.000 Besucher

Knapp 28.000 Besucher haben in der Nacht zu Sonntag die Lange Nacht der Museen in Hamburg genutzt. Das sind 2000 mehr als im Jahr 2018. Unter dem Motto „Museen bewahren Vielfalt“ hatten rund 60 Museen ihr Türen geöffnet. Bis zwei Uhr in der Nacht waren alle Galerien geöffnet.