Gesellschaft

13:25 Uhr | 19.05.2019

Europaweit gehen Menschen heute auf die Straßen

Großdemonstration für ein weltoffenes Europa

Kurz vor den Europawahlen in einer Woche sind am Sonntag hunderttausende Menschen unter dem Motto „Ein Europa für Alle“ in vielen europäischen Städten auf die Straßen gegangen, um gegen Nationalismus zu demonstrieren. In Hamburg startete der Protestzug auf dem Rathausmarkt und zog dann durch die Innenstadt. Organisiert wurde die Großdemonstration unter anderem von rund 40 Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, dazu gehören unter anderem Attac Deutschland, Seebrücke und Pro Asyl. Außerdem unterstützen fast alle großen Parteien die Demonstrationen. In Deutschland wurde in insgesamt sieben Städten demonstriert.