11:56 Uhr | 18.05.2019

Starke Kollision zweier PKW

Schwerer Unfall in Bramfeld

In Bramfeld auf der Kreuzung Steilshooper Allee, Ellernreihe hat es am Freitagabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Kleinwagen kollidierte mit der Beifahrerseite eines Kombis so stark, dass er über mehrere Fahrbahnen hinweg geschleudert wurde und über einen Gehweg in eine Hecke krachte. Der Fahrer des Kombis musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ebenso wurde der Fahrer des Kleinwagens verletzt. Wie es zu dem Unfall kam ist bislang noch unklar. Die Polizei ermittelt nun, ob eine Rotlichtfahrt die Ursache für den Unfall gewesen sein könnte.