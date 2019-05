Sport

16:55 Uhr | 17.05.2019

Herren und Damen reisen zum Finale

UHC vor dem Final Four

Das Final Four ist das größte Turnier im Vereinshockey. Am kommenden Wochenende kämpfen vier Teams in Halbfinale und Finale um die Meisterschaft der Feldsaison. Der Uhlenhorster Hockeyclub aus Hamburg ist sowohl mit seinem Damen- als auch mit dem Herrenteam qualifiziert. Und das obwohl vor allem die Herren den größten Umbruch der verganenen Jahre hinter sich haben.