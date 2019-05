Stadtgespraech

11:13 Uhr | 17.05.2019

Sonniges Wetter am Wochenende

Das Kaifu-Freibad öffnet an diesem Wochenende

Das Kaifu-Freibad öffnet an diesem Wochenende von 10-19 Uhr. Hintergrund sei die gute Wetterprognose, so Michael Dietel vom Bäderland Hamburg. Ein offizieller Beginn der Freibadsaison soll es aber noch nicht sein, da das Wetter nächste Woche wieder schlechter und kälter werden soll. Wie Dietel auch gegenüber Hamburg 1 bestätige erwarte das Bäderland noch keine großen Besucherzahlen am kommenden Wochenende.