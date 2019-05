Verkehr

08:49 Uhr | 17.05.2019

Dadurch soll die Umwelt entlastet werden

Bahnknoten in Hamburg soll ausgebaut werden

Der Bund will rund 1,9 Milliarden Euro in den Ausbau des Bahnknotens im Großraum Hamburg investieren. Das betrifft vor allem den Ausbau der S4 nach Ahrensburg, ein neues Gleis im Hauptbahnhof, sowie den Ausbau der Schienenverbindungen im Süden von Hamburg. Dadurch soll der Personen- und Güterverkehr deutlich beschleunigt werden. Nach Medienberichten erhofft sich das Verkehrsministerium so eine erhebliche Entlastung des Verkehrs und im Vergleich zu heute bis zu vier Millionen Autofahrten weniger ab 2030. Durch die Verlegung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene sollen so die Kohlendioxid-Emissionen um bis zu 84.077 Tonnen verringert werden.