Blaulicht

07:44 Uhr | 17.05.2019

Kran stürzt in Mehrfamilienhaus

Bergungsarbeiten dauern bis in die Nacht

Bis in den späten Abend hat die Feuerwehr gestern Teile des umgekippten Krans in Wedel geborgen. Der Kran war durch ein Hausdach in eine Wohnung gestürzt. Nach ersten Informationen passierte das Unglück als der Baukran gerade abgebaut werden sollte. Die Mieter konnten die Wohnungen noch vor Eintreffen der Rettungskräfte unversehrt verlassen. Für die Bergung des umgekippten Krans mussten umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des technischen Hilfswerks waren vor Ort. Warum der Kran nach vorne kippte ist bislang noch unklar.