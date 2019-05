Stadtgespraech

16:44 Uhr | 16.05.2019

Kranzniederlegung in der HafenCity

79. Gedenktag für Sinti und Roma

Anlässlich des 79. Gedenktages für die deportierten Roma und Sinti ist heute ein Kranz am Lohseplatz in der HafenCity niedergelegt worden. Symbolisch soll dadurch an den Völkermord im Nationalsozialismus erinnert werden. Auch Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt war vor Ort.