Politik

13:12 Uhr | 16.05.2019

Wo bleiben die versprochenen Wohnungen?

Initiative für Sozialwohnungen in Ottensen

Die Bürgerinitiative „Pro Wohnen Ottensen“ hat heute für fehlende Sozialwohnungen in der Behringstraße demonstriert. Nach Ansicht der Initiative seien diese bereits 2015 kurz vor der Bürgerschaftswahl von der SPD, wie auch den Zeise-2-Investoren versprochen worden. Damals hieß es, dass der sich in der Behringstraße befindende Bunker abgerissen und durch eben diese Sozialwohnungen für den Stadtteil Ottensen ersetzt werden soll. Die Initiative kritisiert nun, dass sich bis heute in dieser Angelegenheit noch nichts getan hätte.