Blaulicht

18:02 Uhr | 15.05.2019

Evakuierung hatte sich verzögert

Fliegerbombe erfolgreich entschärft

Die Fliegerbombe, die am Nachmittag in einem Wohngebiet in Harburg gefunden wurde, konnte erfolgreich entschärft werden. Auf Anweisung des Kampfmittelräumdienstes war zuvor ein Sperradius von 500 Metern und eine Warnzone von 1000 Metern rund um den Fundort eingerichtet worden. Rund 7000 Personen mussten ihre Häuser verlassen. Dabei kam es zu Verzögerung, sodass die Fliegerbombe deutlich später entschärft werden konnte, als geplant. Die 500 Kilo schwere Fliegerbombe war bei Baggerarbeiten entdeckt worden.