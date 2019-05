Stadtgespraech

17:17 Uhr | 15.05.2019

Hamburger Erklärung im Mittelpunkt der Veranstaltung

Angela Merkel zu Gast auf 26. Sparkassentag

Erneut war Bundeskanzlerin Angela Merkel heute zu Gast in Hamburg. Sie besuchte den 26. Sparkassentag in den Messehallen, zu dem Morgen auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz anreisen wird. Erstmals nach 33 Jahren gastiert der Deutsche Sparkassentag wieder in Hamburg. Auf dem Messegelände treffen sich am Mittwoch und Donnerstag mehr als 3.000 Finanzexperten von Sparkassen und Landesbanken aus dem In- und Ausland. Im Mittelpunkt des zweitägigen Deutschen Sparkassentages steht die sogenannte Hamburger Erklärung, mit der sich die Finanzexperten unter anderem klar zu Europa bekennen wollen. Bereits vor rund 1,5 Wochen war die Bundeskanzlerin bei uns in der Hansestadt zu Besuch und besichtigte das HHLA-Container-Terminal in Altenwerder.