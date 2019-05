Sport

14:45 Uhr | 15.05.2019

Ab 1.7. wittern die Rückkehrer Ihre neue Chance

HSV: Neuer Versuch für vier Spieler

Die Mittelfeldspieler Matti Steinmann (24, Vendsyssel FF, Dänemark), Christoph Moritz (29, Darmstadt 98) und Finn Porath (22, Unterhaching) sowie Angreifer Bobby Wood (26, Hannover 96) stehen ab dem 1. Juli wieder in Hamburg unter Vertrag. Die vier hoffen auf eine neue Chance an der Elbe in der nächsten Saison.