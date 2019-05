Stadtgespraech

13:49 Uhr | 15.05.2019

Keine Grundlage wegen Bestechung oder Bestechlichkeit

Stones-Affäre: 15 Verfahren eingestellt

In der Affäre um die Rolling- Stones- Karten im Bezirk Nord hat die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen 15 Abgeordnete eingestellt. Unter anderem auch gegen den SPD-Fraktionsvorsitzenden in der Bezirksversammlung Nord, Thomas Domres. Wie die Staatsanwaltschaft bestätigte, sei zwar erwiesen, dass die Mandatsträger Freikarten für das Konzert erhalten hätten, eine konkrete Gegenleistung haben die Ermittler aber nicht erkennen können. Es gebe daher keine Grundlage für eine Anklage wegen Bestechung oder Bestechlichkeit. Gleichzeitig fordert die FDP eine Aktenvorlage aller Dokumente, die in Verbindung mit dem Rolling-Stones-Konzert im Jahr 2017 stehen. Rund 300 Freikarten sollen der Bezirk Nord für das Konzert gefordert haben.