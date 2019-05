Gesellschaft

13:28 Uhr | 15.05.2019

Nachdem Klimaziele nicht erreicht wurden

BUND fordert Klimanotstand für Hamburg

Der Hamburger BUND fordert die Bürgerschaft auf, den Klimanotstand in Hamburg auszurufen. Bisher seien alle notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels gescheitert. Alle CO2-Einsparziele würde in Hamburg nicht erreicht. Deshalb müsse zukünftig jedes Projekt mit öffentlicher Beteiligung sowie jedes Vorhaben der Hamburger Verwaltung auf seine Klimaverträglichkeit hin überprüft werden. Das betrifft vor allem die Stadtentwicklungs- und Verkehrspolitik. Erst gestern hatte das Kraftfahrt-Bundesamtes bekannt gegeben, dass die Zahl der PKW-Zulassungen in Hamburg wieder gestiegen ist.