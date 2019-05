Sport

16:21 Uhr | 13.05.2019

Trainer Hannes Wolf vor dem Aus

HSV bleibt ein weiteres Jahr in der 2. Liga

Der HSV bleibt nach der 4:1-Niederlage in Paderborn für ein weiteres Jahr in Liga zwei. Nur ein Jahr nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga taumelt der Traditionsverein in die nächste Krise. Mit nur 16 Punkten in der Rückrunde ist der HSV die zweitschlechteste Mannschaft der Liga.