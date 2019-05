Blaulicht

15:01 Uhr | 13.05.2019

Alkoholwert von 5,5 Promille festgestellt

Schlägerei vor Altonaer Rathaus

In der Nacht ist ein 36-jähriger Mann bei einer Schlägerei vor dem Altonaer Rathaus schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei warf der Mann, bei dem später ein Alkoholwert von 5,5 Promille festgestellt werden konnte, ziellos mit Flaschen um sich. Zwei weitere alkoholisierte Personen schlugen und traten anschließend auf den 36-Jährigen ein. In einem anliegenden Park konnten die beiden 30 und 39-jährigen Männer wenig später festgenommen werden. Der Geschädigte schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr, das Fachkommissariat für Tötungsdelikte hat die Ermittlungen übernommen.