Blaulicht

13:58 Uhr | 13.05.2019

41-jähriger Mann in Billstedt festgenommen

Festnahme nach Raubüberfällen auf Handyläden

Nachdem in der vergangenen Woche zwei Handyläden in Eppendorf und Eimsbüttel überfallen worden waren, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 41-jährigen Franzosen. Er wurde in seiner Wohnung in Billstedt festgenommen, wo unter anderem erbeutete Handys sichergestellt werden konnten. Unter Vorhalt einer Schusswaffe soll der 41-jährige Mann Angestellte zweier Handyläden bedroht und anschließend mehrere Handys erbeutet haben. Eine Großfahndung war zunächst erfolglos verlaufen.