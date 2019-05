Politik

17:48 Uhr | 10.05.2019

Klima-Demonstration am Tagungshotel

Umweltministerkonferenz beendet

Nach zweitägiger Sitzung ist die Umweltministerkonferenz in Harburg heute zu Ende gegangen. Beraten wurde unter anderem über die Einführung einer CO2-Steuer, das Klimagesetz des Bundes und über die Energiewende. Während die Minister zur Abschluss-Pressekonferenz zusammenkamen, formierten sich vor dem Tagungshotel Fridays-For-Future-Aktivisten. Umweltsenator jens Kerstan verkündete ihnen dann direkt die Ergebnisse der Konferenz. Zuvor waren die Fridays for Future-Aktivisten wieder durch die Hamburger Innenstadt gezogen. Anlässlich des hafengeburtstags protestierten die Umweltaktivisten heute unter dem Motto “Dampfer, Frachter, Kreuzfahrtriese - wir steuern in die Klimakrise".