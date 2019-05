Sport

16:42 Uhr | 10.05.2019

Sieg ist Pflicht im Aufstiegsrennen

HSV vor Entscheidungsspiel gegen SC Paderborn

Nach sieben sieglosen Spielen in Folge steht der HSV gegen Mitaufstiegskonkurrent Paderborn mächtig unter Druck. Wenn die Rothosen noch aufsteigen wollen ist ein Sieg in Ost-Westfalen am Sonntag Pflicht. Immerhin: Beide Aufeinandertreffen der beiden Vereine konnte der HSV in dieser Saison für sich entscheiden. Zuletzt konnten die Hanseaten im DFB-Pokal-Viertelfinale 2:0 beim SC gewinnen. Die Drucksituation im Saisonendspurt ist allerdings eine Andere als damals.