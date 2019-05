Sport

16:27 Uhr | 10.05.2019

Footballer empfangen Ritterhude Badgers im Stadtpark

Erstes Heimspiel der Hamburg Pioneers

Die Footballer der Hamburg Pioneers sind vergangene Woche mit einer Auswärtspartie in die neue Spielzeit der dritten Liga gestartet. Am Wochenende steht dann das erste Heimspiel gegen die Ritterhude Badgers an. Das Team vom Stadtpark kam zum Saisonauftakt nicht über ein unentschieden gegen die zweite Mannschaft der Braunschweig Lions hinaus. Wenn es am Sonnabend mit einem Sieg klappen soll braucht es eine Topleistung vom wohl besten Offensivmann der Pioneers.