Gesellschaft

19:09 Uhr | 09.05.2019

Jeder kann sein Leben klimafreundlicher gestalten

Podiumsdiskussion zum Klimaschutz

Im Gut Karlshöhe in Wellingsbüttel ist am Mittwoch über Maßnahmen zum Klimaschutz diskutiert worden. Mit dabei waren unter anderem Alexander Porschke vom NABU Hamburg und Julia Oepen für die Schülerbewegung Fridays for Future. Hauptthema der Veranstaltung war die Frage unter welchen Bedingungen Menschen dazu bereit sind, persönliche Belastungen auf sich zu nehmen, um ihren Lebensstil klimafreundlicher zu gestalten. Die Reihe „Karlshöher Gespräch“ war von Umweltsenator Jens Kerstan mit initiiert worden.