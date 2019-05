Stadtgespraech

18:22 Uhr | 09.05.2019

Kunstevent zum Europatag

"Graffiti for Europe" an der Zentralbibliothek

Anlässlich des Europatags haben zwei Künstler heute im Auftrag der Sozialbehörde ein Graffiti auf den Vorplatz der Zentralbibliothek gesprüht. Es soll auf die 79 Projekte aufmerksam machen, die in Hamburg durch den Europäischen Sozialfonds gefördert werden. In der aktuellen Förderperiode erhält die Stadt insgesamt 75 Millionen Euro vom ESF. Der Sozialfond richtet sich insbesondere an Jugendliche und Menschen mit Beeinträchtigungen, aber auch an ältere und geflüchtete Menschen. Seit 2014 konnten dadurch rund 37.000 Hamburger gefördert werden. Die Taschen des "Graffiti for Europe" wurden im Anschluss an die Aktion verlost.