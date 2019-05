Politik

16:42 Uhr | 09.05.2019

Hamburg kauft Moorgebiet als Ausgleichsfläche

Umweltministerkonferenz gestartet

Umweltsenator Jens Kerstan hat heute das Zertifikat für ein von der Stadt Hamburg gekauftes Moorgebiet in Mecklenburg-Vorpommern entgegengenommen. Hintergrund ist die Umweltministerkonferenz, die heute in Harburg gestartet ist. Denn auch wenn die Luftverunreinigungen innerhalb der Stadt Hamburg in den vergangenen Jahren leicht rückläufig waren, so sind die Werte immer noch sehr hoch. Künftig sollen nun 3.000 Tonnen der CO2-Emissionen Hamburgs mit dem Moorgebietskauf kompensiert werden.