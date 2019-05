Gesellschaft

15:58 Uhr | 09.05.2019

Neue Dienstleistungen im Angebot

Haspa startet neues Pilotprojekt

Die Hamburger Sparkasse startet ein Pilotprojekt gemeinsam mit den mobilen Teams der Hamburger Kundenzentren. In drei Filialen der Haspa sollen in den nächsten Monaten Dienstleistungen wie Pass- oder Meldeangelegenheiten angeboten werden. Den Startschuss dafür hat heute Finanzsenator Andreas Dressel gegeben. Bis August wird an jeweils einem Tag im Monat ein mobiles Team inklusive technischem Equipment in den Filialen in Neuengamme, Rothenburgsort sowie an der Luruper Hauptstraße vor Ort sein. Termine können telefonisch über den Hamburg Service 115 gebucht werden. Weitere Einsatzorte des mobilen Teams sind Senioreneinrichtungen, Hochschulen oder Bücherhallen.