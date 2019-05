Blaulicht

15:56 Uhr | 09.05.2019

Fahrer verlor Kontrolle über den Linienbus

Barmbek: Bus rast in Hauswand

Diese Busfahrt durch Hamburg endete heute Morgen etwas anders als geplant. In Barmbek ist ein Linienbus in eine Hauswand gefahren. Der Busfahrer, der auf einer seiner ersten Touren unterwegs war, hatte sich in einem Wohngebiet verfahren, zur Orientierung verließ er dann kurz seinen Bus, bis dieser sich in Bewegung setzte.