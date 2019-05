Gesellschaft

15:39 Uhr | 09.05.2019

5.000 Ausbildungsplätze unbesetzt

Senatorin Leonhard wirbt für Ausbildungsplätze

In vielen Branchen fehlen Arbeitskräfte. Das zeigen auch wieder aktuelle Zahlen der Agentur für Arbeit. Anfang dieses Monats waren noch über 5.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Um das zu ändern bietet die Stadt sogenannte Praxis-Kurse für Jugendliche an. so können Schülerinnen und Schüler in berufe reinschnuppern. Arbeits- und Sozialsenatorin Melanie Leonhard nahm an einem dieser Kurse heute selbst teil.