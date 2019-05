Stadtgespraech

14:25 Uhr | 09.05.2019

Bündnis-Sprecherin erklärt: Darum ist die Demo notwendig

Demo-Bündnis "Ein Europa für alle"

Am 19.5., eine Woche vor den Europawahlen, wird in vielen Deutschen und europäischen Städten für ein offenes Europa und gegen rechtspopulistische Tendenzen demonstriert - so auch in Hamburg. Hier rufen ca. 40 Organisation zur Demo für "Ein Europa für alle" auf. Dabei ist auch das Bündnis "Die Vielen" in dem sich Kulturschaffende und Kulturinstitutionen verpflichten, Signale gegen Rassismus zu setzen. Sprecherin dieses Bündnis in Hamburg ist Amelie Deuflhard, die Intendantin von Kampnagel. Herbert Schalthoff hat sie gefragt, was aus der speziellen Sicht von Kulturschaffenden diese Demonstration notwendig macht.