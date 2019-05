Politik

14:05 Uhr | 09.05.2019

Demo-Bündnis gegen Rassismus

"Die Vielen" in Hamburg vorgestellt

In Hamburg hat sich heute das Demo-Bündnis “Die Vielen“ vorgestellt. Kulturschaffende und Kulturinstitutionen verpflichten sich dabei, Signale gegen Rassismus zu setzen. Sprecherin dieses Bündnis in Hamburg ist die Intendantin von Kampnagel Amelie Deuflhard. Hintergrund: Am 19.5. eine Woche vor den Europawahlen, wird in vielen Deutschen und europäischen Städten für ein offenes Europa und gegen rechtspopulistische Tendenzen demonstriert - so auch in Hamburg. Hier rufen ca. 40 Organisation zur Demo für "Ein Europa für alle" auf. Dabei ist auch das Bündnis "Die Vielen".