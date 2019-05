Stadtgespraech

13:56 Uhr | 09.05.2019

Neue Tafel zu Ehren von Helmut Schmidt

Vier weitere Michel-Tafeln verlegt

Anlässlich des heutigen 25-jährigen Jubiläums der Michel-Tafeln sind am Vormittag vor der Hauptkirche vier neue Tafeln mit insgesamt 186 Gravuren verlegt worden. Darunter befindet sich auch die Helmut-Schmidt-Danke-Tafel. Bereits seit 1994 sind insgesamt 199 Tafeln verlegt worden. Auf ihnen können sich Menschen am Hamburger Wahrzeichen verewigen und zum Ausdruck bringen was sie bewegt.