11:41 Uhr | 09.05.2019

Busfahrer hatte sich zuvor verfahren

Linienbus fährt in Hauswand in Barmbek

In Barmbek ist heute Morgen ein Bus in eine Hauswand gefahren. Der Busfahrer hatte sich zuvor verfahren und war aufgrund der engen Straßen in einem Wohngebiet nicht mehr weiter gekommen. Der Fahrer verließ den Bus, der mit einem Fahrgast bemannt war, um sich einen Überblick zu verschaffen. Als er bemerkte dass der Bus rollte, stieg er wieder ein und betätigte anstatt der Bremse das Gaspedal. Dabei wurden zwei Fahrzeuge sowie die Hauswand beschädigt. Verletzte gab es keine. Der Fahrer wurde wegen des Verdachts auf einen Schock in ein Krankenhaus gebracht.