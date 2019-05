Verkehr

15:37 Uhr | 08.05.2019

Züge fahren nur alle 20 Minuten

Gleiswechselbetrieb auf U-Bahnstrecke

Zwischen den U1 Haltestellen Wandsbek-Gartenstadt und Farmsen muss von Sonnabend 0.00 Uhr bis Sonntag Betriebsschluss ein sogenannter Gleiswechselbetrieb eingerichtet werden. Das bedeutet die Züge fahren in beide Richtungen über dasselbe Gleis. Grund hierfür ist die Erneuerung einer Weiche an der Haltestelle Farmsen. In dieser Zeit fahren die Züge im 20-Minuten-Takt. Fahrgäste sollten somit mehr Zeit einplanen.