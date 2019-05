Sport

14:34 Uhr | 08.05.2019

Fußballgott verletzt

Spielt Alex Meier nie mehr für St. Pauli?

Stürmer Alexander Meier macht möglicherweise kein Spiel mehr für den FC St. Pauli. Bereits am Montag musste der 36-Jährige Stürmer nach einer Fußverletzung das Training abbrechen. Seinen letzten Treffer für die braun weißen erzielte der Angreifer vor einem Monat bei der 1:2 Auswärtspleite in Kiel. In den beiden vergangenen Spielen wurde er von Neu-Trainer Jos Luhukay auf die Bank gesetzt.