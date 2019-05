Stadtgespraech

12:14 Uhr | 08.05.2019

Barbara Schöneberger ist neuester Promi im Wachsfigurenkabinett

Neue Figur im Panoptikum

Anlässlich des 140-jährigen Jubiläums des Panoptikums ist heute eine neue Wachsfigur feierlich enthüllt worden. Zukünftig hat nun Moderatorin Barbara Schöneberger einen Platz in Hamburgs Wachsfigurenkabinett. Zuvor hatten die Betreiber alle Hamburgerinnen und Hamburger um Vorschläge für den prominenten Zuwachs gebeten. Dabei ist die Entscheidung auf die deutsche Moderatorin gefallen. Der offizielle Jubiläumstag des Panoptikums ist am Sonnabend. An diesem Tag haben alle Besucher freien Eintritt. Auf vier Etagen stehen im Hamburger Panoptikum mehr als 120 Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Sport, Politik, Gesellschaft und Geschichte.